Calvície poderá ter os dias contados

Trata-se de um composto, que a nível molecular é conhecido como WAY-316606 clorídrico, que tem como alvo uma proteína que atua no crescimento do cabelo e desempenha papel fundamental na calvície.

O composto precisa ainda de ser sujeito a ensaios clínicos mas segundo os investigadores representa uma nova abordagem no tratamento da perda de cabelo.

O responsável pelo projeto, Nathan Hawkshaw, da Universidade de Manchester, explicou à BBC que "este novo agente nunca foi considerado no contexto da calvície" e que a descoberta pode "fazer uma diferença real para as pessoas que sofrem de queda de cabelo".

Origem da Calvície

A calvície é também conhecida como alopecia (termo médico). É a redução parcial ou total de cabelos, ou a ausência de pêlos em uma determinada área da pele.

A maioria das pessoas perde até 100 cabelos por dia. Sempre que um fio cai é substituído por outro no mesmo folículo. Mas com o passar da idade esse crescimento tende a ser mais lento ou mesmo parar. Também o stresse, a genética, alguns medicamentos e a gravidez podem causar a queda de cabelo. É mais comum em homens do que em mulheres.

Curiosidade

O termo alopecia deriva do grego "alopex" que significa raposa, um animal que "sofre", com frequência, de queda de pêlos.