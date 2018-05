Defesa antiaérea saudita intercetou dois mísseis em Riade

Um fotógrafo da agência France Presse disse ter ouvido duas explosões.

O canal de TV saudita não disse quem disparou os mísseis, mas, no passado, Riade acusou os rebeldes iemenitas do Houthi de atacar a Arábia Saudita com "mísseis iranianos".

Enquanto isso, no sul da Arábia Saudita, a defesa aérea "intercetou" e "destruiu" hoje de manhã um míssil balístico que tinha sido disparado em direção à cidade de Jazane, informou a agência oficial SPA.

O coronel Turki al-Maliki, porta-voz da coligação sob comando saudita que levou à intervenção no Iémen em 2015, acusou os rebeldes Houthi de disparar o míssil da província iemenita de Saada e de ter "deliberadamente como alvo áreas civis povoadas".

"Esta ação hostil pela milícia dos houthis apoiados pelo Irão comprova o envolvimento contínuo do regime iraniano" no conflito no Iémen", disse o responsável citado pela agência SPA.

O lançamento dos mísseis hoje na Arábia Saudita ocorreu um dia após o anúncio da retirada dos EUA do acordo nuclear com o Irão.

Na terça-feira, a Arábia Saudita, rival regional do Irão e aliada dos Estados Unidos, disse que "apoia e saúda" a decisão do Presidente norte-americano, Donald Trump, de se retirar do acordo sobre o programa nuclear iraniano.

"O reino apoia e saúda os passos anunciados pelo Presidente norte-americano para se retirar do acordo nuclear (...) e o restabelecimento das sanções económicas contra o Irão", indicou o Ministério dos Negócios Estrangeiros saudita.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou a retirada do seu país do acordo histórico sobre o nuclear iraniano assinado em 2015 entre o Irão e o grupo dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU mais a Alemanha.

A Arábia Saudita (sunita) e o Irão (xiita), dois pesos pesados do Médio Oriente, estão em conflito há anos e apoiam campos opostos nas guerras na Síria e no Iémen, assim como no Líbano.

Lusa