Kim Jong-un antecipa encontro "histórico" com Donald Trump

A informação foi avançada pela agência noticiosa da Coreia do Norte, a KCNA, que adiantou que Kim afirmou que a sua reunião com Trump seria "um encontro histórico" e um "excelente primeiro passo".

Acrescentou ainda que iria ajudar a melhorar a situação na península coreana e na "construção de um belo futuro", acrescentou a KCNA.

Esta foi a primeira vez que Kim Jong-un mencionou publicamente o encontro previsto com Ttrumop, segundo a agência noticiosa sul-coreana Yonhap.

Mike Pompeo deslocou-se à Coreia do Norte para discutir as modalidades desta cimeira muito sensível entre Donald Trump e Kim Jong-un, que deve ocorrer dentro de algumas semanas, e garantir a libertação de três norte-americanos detidos na Coreia do Norte.

Kim declarou que tinha dado uma "amnistia" aos três homens, que tinham sido "detidos na Coreia do Norte pelas suas atividades" contra o país, segundo a KCNA.

Este desenvolvimento é considerado um sucesso diplomático para Washington e levanta o último obstáculo relevante à cimeira entre Trump e Kim.



Lusa