Polícia norte-americana procura corpos de vítimas de presumível assassino em série

As autoridades estão há dois dias a fazer escavações numa floresta a cerca de 50 quilómetros a nordeste de Detroit, no Estado do Michigan, procurando os corpos de outras sete raparigas desaparecidas há décadas, por crerem que Arthur Ream enterrou todas as suas vítimas numa mesma área.

Ream, atualmente com 69 anos, após ter sido condenado em 2008 por matar Cindy Zarzycki, conduziu os investigadores àquela zona, onde estava enterrado o corpo há mais de 20 anos.

A polícia questionou Ream há alguns meses, depois de outros presos terem dito que ele se gabava de ter matado mais quatro a seis pessoas.

Depois Ream falhou um teste num detetor de mentiras, segundo um comissário da polícia, Bill Dwyer.



