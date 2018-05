Três bombistas suicidas atacam duas esquadras da polícia de Cabul

Horas depois da capital afegã ser sacudida por uma série de explosões e tiroteis no centro de Cabul, mas também na periferia e na região oeste da capital, a agência de notícias Amaq, ligada aos radicais do Daesh, reivindicaram a autoria do atentado contra a polícia desta manhã no distrito de Dasht-e-Barch.

Não se sabe, por isso, se os três bombistas suicidas que esta manhã terão atacado pelo menos duas esquadras da polícia ou se foi um ataque coordenado contra a polícia de Cabul

Os ataques foram confirmados esta manhã pelo porta-voz da polícia de Cabul, Hasmat Stanekzai à agência EFE:

"Hoje às 11:30 (07:30 em Lisboa) registou-se uma explosão junto ao edifício da polícia, no Distrito 13, e a seguir ocorreu uma troca de tiros esporádicos".

A mesma fonte acrescentou que uma segunda explosão foi sentida no Distrito Policial número 10, em Cabul.

A polícia é um dos alvos preferenciais dos Talibã e do Daesh, ou autoproclamado Estado Islâmico que, ainda na semana passada, reivindicou o duplo atentado que matou pelo menos 25 pessoas, incluindo 10 jornalistas no mais grave atentado contra repórteres desde a queda dos Talibã, em 2001.