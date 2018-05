Um morto e três feridos em queda de helicóptero em praia do Rio de Janeiro

A estação de televisão Globo mostrou imagens da queda do aparelho no mar e acrescentou que a única vítima mortal é o piloto do helicóptero, que teria tido uma lesão na coluna e se afogou, mas a causa da morte vai ainda ser investigada.

As vítimas resgatadas com vida foram levadas para um hospital no bairro da Barra da Tijuca, zona onde o acidente aconteceu.

De acordo com a Força Aérea Brasileira (FAB), o helicóptero teria descolado no bairro do Recreiro, na zona oeste do Rio de Janeiro, e seguia para a cidade de Cabo Frio.

As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades brasileiras, que ainda trabalham no local.

Lusa