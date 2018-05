O momento da chegada dos cidadãos norte-americanos libertados pela Coreia do Norte

Os três coreano-norte-americanos regressam aos Estados Unidos após mais de um ano de prisão na Coreia do Norte. Vão ser encaminhados para o Centro Médico Militar Nacional Walter Reed para avaliação e tratamento médico.

Mike Pompeo deslocou-se à Coreia do Norte, na quarta-feira, para discutir as modalidades da cimeira entre Donald Trump e Kim Jong-un, que deve ocorrer dentro de algumas semanas, e garantir a libertação dos três norte-americanos detidos na Coreia do Norte.

Kim declarou que tinha dado uma "amnistia" aos três homens, "detidos na Coreia do Norte pelas suas atividades" contra o país, segundo a KCNA.

Este desenvolvimento é considerado um sucesso diplomático para Washington e levanta o último obstáculo relevante à cimeira entre Trump e Kim.