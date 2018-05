Aluna apresenta tese em cuecas e soutien nos EUA

No sábado, Letitia Chai despiu-se durante a apresentação da sua tese, depois da professora term feito um comentário sobre a roupa que levava vestida. Letitia tinha uma camisa e uns calções e a professora terá perguntado "é mesmo isso que vais usa na apresentação da tese?". Depois referiu que os calções eram muito curtos e que estavam a desviar as atenções do público masculino.

Em protesto contra as palavras da docente, Letitia despiu a roupa e continuou com a apresentação.

De acordo com o New York Daily News, a atitude da jovem levou alguns estudantes a fazerem o mesmo durante a apresentação de Letitia.