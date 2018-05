MNE iraniano vai a Pequim, Moscovo e Bruxelas discutir acordo nuclear

Mohammad Javad Zarif viaja acompanhado de responsáveis da economia iraniana. O ministro "deve partir no sábado à noite de Teerão para Pequim, depois Moscovo e depois Bruxelas", precisou.

Em Bruxelas foi também anunciado que a chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Federica Mogherini, vai reunir-se na terça-feira com os ministros dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, França e Reino Unido, reunião depois alargada ao chefe da diplomacia iraniana. Aqueles três países europeus são signatários do acordo nuclear.

As reuniões em Bruxelas vão realizar-se uma semana depois de o presidente norte-americano, Donald Trump, ter anunciado a saída dos Estados Unidos do acordo concluído em 2015 entre o Irão e o Grupo 5+1, constituído pelos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU - EUA, Rússia, China, França e Reino Unido - e a Alemanha.

Tanto os países europeus como a Rússia e a China criticaram a decisão norte-americana e manifestaram empenho em manter o acordo.

O acordo nuclear permitiu o levantamento gradual das sanções económicas e financeiras internacionais ao Irão em troca do compromisso de Teerão de limitar o seu programa nuclear a fins civis.

Lusa