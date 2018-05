Ministro israelita pede a Bashar al-Assad que se livre das forças iranianas

Numa visita hoje à parte dos Montes Golã ocupada por Israel, Lieberman enviou uma mensagem a Assad: "Manda embora os iranianos... Eles não estão a ajudar... A sua presença só provoca problemas e danos".

O ministro acrescentou que Israel "não está à procura de fricção": "Nós não fomos para a fronteira iraniana, eles é que vieram para aqui".

Israel bombardeou na quinta-feira dezenas de alvos iranianos na Síria, em represália por um ataque, que atribuiu ao Irão, contra forças israelitas nos Montes Golã, território sírio ocupado por Israel.

O Estado hebreu, que continua oficialmente em estado de guerra com a Síria, afirma manter-se à margem do conflito no país, mas assegura que não permitirá que o Irão, que apoia militarmente o regime de Bashar al-Assad, use território sírio para o atacar.

Nos últimos meses, o exército israelita realizou dezenas de ataques contra posições do movimento xiita libanês Hezbollah e das forças iranianas na Síria.

O Irão ajuda militarmente o regime sírio de Bashar al-Assad na sua guerra contra os rebeldes e os jihadistas do Daesh.

