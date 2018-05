Campistas filmam momento de erupção vulcânica na Indonésia

Um porta-voz da agência de mitigação de desastres local confirmou, entretanto, que as 120 pessoas que escalavam o Merapi naquele momento estavam seguras.

As autoridades indonésias ordenaram que as pessoas que moram perto do vulcão abandonassem as casas.

O aeroporto de Yogyakarta foi encerrado devido à ameaça das cinzas.