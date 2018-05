Contagem dos votos nas legislativas em Timor-Leste decorre em todos os municípios

Com a contagem já terminada em vários dos locais com menos eleitores do país e fiscais de vários partidos a enviarem, de imediato, esses resultados para as suas máquinas em Díli, pouco tempo depois do fecho das urnas já surgem dados parciais.

Tudo serve para ir comunicando um escrutínio em que, oficialmente, o Secretariado Técnico da Administração Eleitoral (STAE) só deverá começar a divulgar dados oficiais dentro de várias horas. Para que isso ocorra, a contagem tem que terminar nos locais de votação, as urnas têm que ser levadas para a sede de município e só depois de confirmadas as atas é que os dados são divulgados pelo STAE na sua sede em Díli.

Até lá, mensagens pelo Facebook, fotos de papeis manuscritos, contas feitas à mão - a contagem vai sendo dada, parcialmente, com pelo menos uma tendência em comum: a maioria dos votos está a ir para as duas forças favoritas: a Aliança de Mudança para o Progresso (AMP) e a Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin).

Uma tendência que se confirma numa visita a qualquer centro de votação na capital onde os números das duas forças no boletim de voto - 4 da Fretilin e 8 da AMP - são os mais repetidos.

Numa das salas de aula da Escola 30 de Agosto, na zona oriental da cidade, vários observadores, fiscais partidários e oficiais eleitorais, sentados no chão, vão escrevendo, risco a risco, os números que o funcionário eleitoral vai cantando: "quatro, oito, oito, quatro".

De quando em vez, mas muito mais raramente, um voto no "dois" do Partido Democrático ou, ainda mais raramente, no "sete" da Frente de Desenvolvimento Democrático (FDD).A diferença entre as duas maiores e as duas seguintes é, pelo menos na 30 de agosto, bastante significativa: a AMP tinha 110 votos, a Fretilin 90, o PD só tinha 12 e a FDD oito.

Pelo menos aqui, duas horas depois do fecho das urnas, ainda mais nenhuma das outras quatro forças políticas concorrentes tinha tido votos.A Escola 30 de Agosto, próximo da rotunda onde está a estátua de um dos heróis nacionais, Nicolau Lobato, faz parte do suco de Comoro, o que tem o maior número de eleitores em Timor-Leste.

Só em Comoro (onde há oito centros de votação e 21 estações de voto) estão recenseados 28.416 eleitores. A zona faz parte do posto administrativo de Dom Aleixo, o que tem mais votantes no município da capital: são 71 mil ou quase metade de todos os do município. A contagem de votos é um processo demorado e cheio de ritual.

Momentos antes do fecho das urnas, por exemplo, alguns oficiais eleitorais ainda perguntavam no recinto se havia mais eleitores."Rápido, rápido. Está a fechar", dizia uma das jovens do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral (STAE) destacada neste centro de votação.

Depois o responsável eleitoral declarou o fecho das urnas e em cada uma das salas de aula onde funcionaram as estações de voto começou o longo processo antes sequer de se começar a contar votos.

Primeiro há que anular, com um carimbo com as palavras "La Uza" (Não utilizado, em tétum), cada um dos boletins de voto que não foi necessário: foram impressos mais 10% do que os eleitores e, por isso, há muito a carimbar.

Depois são seladas as entradas das urnas, verificados os números de série dos selos usados, comprovados quantos boletins foram necessários e quantos não foram e assinadas as primeiras atas.

Cada processo de certificação é concluído em cada uma das salas de aula e depois, perante os olhares dos fiscais partidários, oficiais eleitorais e observadores, as urnas são transportadas para a maior sala de aula. E ali abertas para começar a ouvir cantar os números e a ver escrever os riscos, em grupos de cinco, num papel branco colado sobre o quadro da escola.

