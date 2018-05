EUA saúdam realização de eleições no Iraque e apela para "Governo de unidade"

"Os membros novamente eleitos do parlamento terão a importante tarefa de formar um Governo de unidade, sensível às necessidades de todos os iraquianos", escreveu Mike Pompeo em comunicado.

"Esperamos que este processo avance rapidamente, e seguindo os trâmites constitucionais, para que o Iraque possa continuar a avançar em direção a um futuro melhor, mais seguro e próspero", prosseguiu.

O chefe da diplomacia norte-americana declarou ainda que "os Estados Unidos estão dispostos a cooperar com os dirigentes iraquianos para continuar a construir uma relação de longo prazo de cooperação e amizade" entre os dois países, "uma parceria estratégica" assente no acordo assinado entre Bagdad e Washington em 2008 sobre as relações política, económica e de segurança (Strategic Framework Agreement), "que contribuirá para a estabilidade da região e para uma paz e prosperidade crescentes no Iraque".

Os iraquianos foram às urnas para decidir se o primeiro-ministro, Haider al-Abadi, que ocupou em 2014 o cargo, se manterá no poder depois de ter expulsado os 'jihadistas' do grupo Estado Islâmico.

Quase 24,5 milhões de eleitores devem escolher os 329 deputados do futuro parlamento, num clima de tensão regional, depois de os Estados Unidos terem abandonado o acordo nuclear assinado em 2015 pelas maiores potências mundiais com o Irão.

Lusa