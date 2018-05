Eleições legislativas iraquianas marcadas pela abstenção

Segundo a agência AFP, 44,52% dos 25,5 milhões de eleitores inscritos compareceram às urnas para decidir se o primeiro-ministro, Haider al-Abadi, no poder desde 2014, continua no cargo.

A participação foi significativa na região autónoma do Curdistão e na cidade de Mossul, antiga 'capital' do grupo extremista Daesh no norte do Iraque.

Os primeiros resultados eleitorais deverão ser conhecidos dentro de dois dias.

Ao contrário dos três escrutínios organizados após a invasão norte-americana em 2003, as legislativas de hoje não foram acompanhadas de violência, apesar das ameaças 'jihadistas'.

Lusa