Daesh reivindica ataque no leste do Afeganistão

"Uma operação suicida realizada com uma viatura armadilhada atingiu as instalações do Ministério das Finanças afegão na cidade de Jalalabad", indicou a organização radical num comunicado divulgado pela sua agência de propaganda Amaq.

Após a explosão da viatura armadilhada a meio do dia, ocorreu um ataque por parte de quatro homens armados que durou cerca de quatro horas, disse à agência France Presse o porta-voz do governador da província de Nangarhar, Attaullah Khogyani, adiantando que os atacantes foram todos mortos.

Os corpos de um polícia e de oito civis, entre os quais três funcionários do departamento de finanças, foram transportados para os hospitais de Jalalab, declarou Najibullah Kamawal, chefe dos serviços de saúde da cidade, que deu igualmente conta de 36 feridos no ataque.

Nas últimas semanas, vários ataques mataram dezenas de pessoas no Afeganistão.

Em menos de um mês, 86 cidadãos foram mortos e 185 ficaram feridos em diferentes ataques a centros de registo de votantes, segundo dados da Missão das Nações Unidas para o Afeganistão.

