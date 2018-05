Irão diz que europeus têm 60 dias para dar garantias sobre acordo nuclear

"Os europeus têm entre 45 e 60 dias para darem as garantias necessárias no sentido de assegurar os interesses do Irão e compensar os danos causados pela saída dos Estados Unidos", declarou Abbas Araghchi, vice-ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, numa reunião de uma comissão parlamentar e citado pelo porta-voz desta, Seyyed Hossein Naghavi Hosseini.

O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Mohammad Javad Zarif, iniciou hoje em Pequim uma deslocação a várias capitais, esperando esclarecer o futuro do acordo e obter garantias de preservação dos interesses do Irão, depois de os Estados Unidos terem anunciado que se retiravam do acordo.

Zarif estará depois em Moscovo e em Bruxelas, onde vai reunir-se com os seus homólogos francês, alemão e britânico, ouvindo os restantes países que assinaram com o Irão o acordo de 2015.

As reuniões em Bruxelas vão realizar-se uma semana depois de o presidente norte-americano, Donald Trump, ter anunciado a saída dos Estados Unidos do acordo concluído entre o Irão e o Grupo 5+1, constituído pelos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU - EUA, Rússia, China, França e Reino Unido - e a Alemanha.

Tanto os países europeus como a Rússia e a China criticaram a decisão norte-americana e manifestaram empenho em manter o acordo.

O acordo nuclear permitiu o levantamento gradual das sanções económicas e financeiras internacionais ao Irão em troca do compromisso de Teerão de limitar o seu programa nuclear a fins civis.

Lusa