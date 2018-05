Londres anuncia libertação de dois turistas britânicos raptados na RDCongo

Em comunicado, o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Boris Johnson, anunciou a libertação e agradeceu o trabalho das autoridades da RDC e ao Instituto Congolês para a Conservação da Natureza "pela sua incansável ajuda durante este caso terrível".

O chefe da diplomacia britânico expressou a sua solidariedade para com a família da guarda congolesa que morreu na emboscada, com o condutor do veículo em que viajavam os turistas, que ficou ferido, assim como com as vítimas britânicas.

Os turistas foram atacados por presumíveis rebeldes no Parque Nacional de Virunga, famoso pelos seus gorilas e situado na província de Kivu do norte (noroeste do país).

No mês passado, pelo menos cinco guardas florestais e um condutor morreram numa emboscada na mesma região, desconhecendo-se quem foram os responsáveis. Virunga, património mundial da humanidade desde 1979, é uma das regiões afetadas pela violência na RDC, mas constitui um dos poucos destinos turísticos deste país.

Nas margens do lago Kivu e do vulcão Nyiragongo, o Parque Natural de Virugna estende-se em altitude por 7.800 quilómetros quadrados e serve de abrigo a espécies ameaçadas, como o gorila das montanhas.

A reserva situa-se na província do Norte-Kivu, infestada de grupos armados congoleses e estrangeiros que também atuam no Ruanda ou Uganda.

A ONG britânica Global Witness afirmou que o Governo congolês admite desclassificar o Parque, atualmente património mundial da Unesco, para serem iniciadas explorações petrolíferas.

O leste e noroeste da RDC vivem há anos mergulhados em conflitos que opõem numerosos grupos rebeldes, que semeiam o terror apesar da presença do exército congolês e das forças da missão de paz das Nações Unidas.

Lusa