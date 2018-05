Papa lamenta atentados contra igrejas na Indonésia e pede fim da violência

Francisco evocou o povo da Indonésia após a oração Regina Coeli, que substitui o Angelus no tempo pascal, a partir da janela do palácio apostólico do Vaticano.



"Elevo a minha oração pelas vítimas e suas famílias. Invoquemos juntos o Deus da paz para que faça com que acabem estas violentas ações e que no coração de todos encontrem espaço, não os sentimentos de ódio e violência, mas os de reconciliação e fraternidade", disse o papa.



Pelo menos 11 pessoas morreram e 40 ficaram feridas em três atentados hoje de manhã a três igrejas cristãs, uma católica, outra protestante e uma terceira pentecostal, em Surabaya, a segunda maior cidade da Indonésia.



Os cristãos representam cerca de 9% da população da Indonésia, que atinge 260 milhões de habitantes, enquanto os muçulmanos são 88% do total.

