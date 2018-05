Vice-presidente iraquiano pede repetição de eleições legislativas

A formação "insta à repetição das eleições, enquanto se mantém em funções o atual Governo, para que se proporcionem as condições para a realização de umas eleições que reflitam as aspirações" do povo iraquiano, indicou o grupo liderado pelo político xiita em comunicado.

O vice-Presidente explicou que faz este pedido perante "a abstenção do povo iraquiano nas eleições, a propagação da violência, a fraude, o dolo, a compra de votos e a exploração das condições dos deslocados".

Outro dos motivos que Alaui aponta é "a confusão nos procedimentos utilizados pela Comissão Eleitoral" para a votação, que se realizou de forma eletrónica pela primeira vez no país.

No sábado à noite, a Comissão Suprema Eleitoral iraquiana anunciou que o índice de participação provisório nas primeiras eleições legislativas após a derrota do grupo 'jihadista' Estado Islâmico (EI) foi de 44,52%, quando falta contabilizar 8% dos votos, ou seja, 15 pontos percentuais abaixo dos resultados obtidos há quatro anos.

Espera-se que nas próximas horas sejam anunciados os resultados finais do escrutínio, em que a coligação Al-Nasr (A Vitória), liderada pelo primeiro-ministro iraquiano, Haidar Al-Abadi, é a favorita.

Lusa