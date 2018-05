Conselheiro do presidente palestiniano acusa Trump de mentir

Saeb Erekat disse à rádio Voz da Palestina que o "presidente Donald Trump não respeitou as promessas estabelecidas" no quadro das negociações de paz.

Em dezembro, o presidente dos Estados Unidos reconheceu Jerusalém como capital de Israel ao transferir a embaixada de Washington para a cidade, facto que provocou o protesto dos palestinianos.

A cerimónia de abertura da embaixada vai decorrer hoje.

O conselheiro do presidente palestiniano disse ainda que a Administração norte-americana é neste momento "parte do problema" acrescentando que a equipa presidencial para os assuntos do Médio Oriente não tem qualificações.

"O mundo precisa de líderes reais e os representantes da Casa Branca 'são agentes imobiliários', não são líderes".

Lusa