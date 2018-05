Liga Árabe marca reunião extra para discutir mudança "ilegal" da embaixada dos EUA para Jerusalém

Segundo a agência de notícias do Egito MENA, o encontro vai realizar-se esta quarta-feira com os representantes permanentes da Liga Árabe com o objetivo de "contrariar a decisão dos Estados Unidos da América de transferir a sua embaixada para Jerusalém".

Washington transfere oficialmente a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém esta segunda-feira, num movimento que encantou Israel, mas enfureceu os palestinianos.