MNE do Irão em Moscovo para tentar salvar o acordo nuclear

"O objetivo final de todas estas conversações é garantir que os interesses do povo iraniano, garantidos pelo (acordo), serão defendidos", disse Mohammad Zarif, segundo as agências russas.

As declarações foram feitas no início de uma entrevista em Moscovo com o seu homólogo russo Sergei Lavrov, que, por sua vez, considerou que os russos e os europeus devem "defender conjuntamente os seus interesses" nessa questão.

O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Mohammad Javad Zarif, iniciou no domingo em Pequim uma deslocação a várias capitais, esperando esclarecer o futuro do acordo e obter garantias de preservação dos interesses do Irão, depois de os Estados Unidos terem anunciado que se retiravam do acordo.

As reuniões em Bruxelas vão realizar-se uma semana depois de o presidente norte-americano, Donald Trump, ter anunciado a saída dos Estados Unidos do acordo concluído entre o Irão e o Grupo 5+1, constituído pelos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU - EUA, Rússia, China, França e Reino Unido - e a Alemanha.

Tanto os países europeus como a Rússia e a China criticaram a decisão norte-americana e manifestaram empenho em manter o acordo.

O acordo nuclear permitiu o levantamento gradual das sanções económicas e financeiras internacionais ao Irão em troca do compromisso de Teerão de limitar o seu programa nuclear a fins civis.

Lusa