Fundação do milionário Soros troca Budapeste por Berlim em choque com governo húngaro

Darko Vojinovic

A fundação que financia muitas ONGs na Hungria há várias décadas vai transferir todas as atividades para Berlim,a capital da Alemanha. Em comunicado da fundação Open Society Foundations justifica a decisão com as "políticas repressivas" do Governo de Viktor Orban.

"Confrontada com um ambiente político e jurídico cada vez mais repressivo na Hungria, a Fundação Open Society vai mudar as suas operações internacionais e o pessoal de Budapeste para a capital alemã", de acordo com a nota da fundação criada pelo empresário George Soros.

Declarado "inimigo nº 1" da Hungria pelo atual Primeiro-ministro, Viktor Orban, que, durante a última campanha eleitoral, fez valer a tese de que George Soros queria inundar a Hungria e a Europa com imigrantes e com as organizações que ele financia em todo o mundo, em especial na Europa.