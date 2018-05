Imagens de satélite mostram desmantelamento de base norte-coreana

De acordo com analistas do portal, as imagens recolhidas a 07 de maio constituem a primeira "prova indiscutível" de que o desmantelamento já se encontra num nível "muito avançado".

Vários "edifícios-chave" já foram "demolidos desde a análise anterior", a 20 de abril, afirmaram os mesmos responsáveis.

www.38north.org

De acordo com analistas do portal, as imagens recolhidas a 07 de maio constituem a primeira "prova indiscutível" de que o desmantelamento já se encontra num nível "muito avançado".

Vários "edifícios-chave" já foram "demolidos desde a análise anterior", a 20 de abril, afirmaram os mesmos responsáveis.

Segundo a última análise, alguns dos trilhos e veículos usados para escavar os túneis do complexo começaram a ser desmontados, bem como algumas pequenas construções secundárias.

www.38north.org