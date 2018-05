MNE do Irão em Bruxelas para nova ronda de conversações sobre acordo nuclear

Mohammad Zarif será recebido pela alta representante da União Europeia para a Política Externa e Segurança, Federica Mogherini, numa reunião à qual se juntam os homólogos o Reino Unido, França e Alemanha, representantes dos três países europeus envolvidos no acordo.

A porta-voz de Federica Mogherini, em antecipação ao encontro de hoje, disse que o acordo nuclear com o Irão "está a funcionar" e que deve ser feito "o máximo para preservá-lo".

Esta é a terceira etapa da digressão diplomática a várias capitais, que pretende discutir as opções para salvar o acordo nuclear, depois da saída dos Estados Unidos do pacto.

O ministro iniciou as visitas no domingo em Pequim e esteve ontem em Moscovo onde reuniu com o homólogo Sergei Lavrov.

Zarif disse que queria garantias dos signatários do acordo nuclear durante as suas visitas a Pequim, Moscovo e Bruxelas de que os interesses de Teerão serão defendidos após a saída dos EUA.