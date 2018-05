Bill Gates diz que Trump lhe perguntou a diferença entre VIH e HPV

"Ele [Trump] queria saber qual a diferença entre VIH e HPV. Tive de lhe dizer que [os vírus] raramente são confundidos um com o outro", disse Bill Gates perante uma audiência, num excerto de um vídeo publicado no Twitter pelo apresentador da MSNBC, Chris Hayes.

O apresentador não menciona exactamente onde ou quando decorreu esta intervenção de Bill Gates, mas num outro tweet Chris Hayes refere: "Bill Gates disse que em ambos os encontros que teve com Trump, Trump perguntou se HPV e VIH eram a mesma coisa".

Gates é um crítico das políticas de Trump, mas de facto encontrou-se duas vezes com o Presidente dos EUA: a primeira vez em março de 2017 e a segunda em março de 2018.

Em abril deste ano, Gates revelou que Trump lhe ofereceu um cargo de conselheiro para a ciência na Casa Branca, que recusou dizendo que não seria "uma boa utilização do meu tempo".

O vírus VIH/Sida é um assunto que tem preocupado Bill Gates. A Fundação Bill and Melinda Gates está empenhada no combate ao vírus responsável pela Sida.

Dois vírus muito diferentes

HPV - vírus do papiloma humano. É sexualmente transmissível e geralmente não tem sintomas, pode provocar o cancro do colo do útero mas pode ser prevenido com uma vacina.

VIH - vírus da imunodeficiência humana. Trasmite-se através dos fluidos corporais - sangue, sémen, fluidos vaginais, leite materno. Ataca e destrói o sistema imunitário. A Sida é a consequência tardia de uma infecção pelo VIH. Segundo a OMS, foi responsável por um milhão de mortos em 2016.