Colômbia acusa Caracas de usar colombianos para votarem nas presidenciais

"De acordo com fontes dos serviços secretos, temos conhecimento de um plano do regime de Maduro, em marcha desde finais do ano passado, para conceder identificação e transporte a cidadãos colombianos para votarem no próximo domingo, 20 de maio", afirmou Juan Manuel Santos.

Juan Manuel Santos sublinhou que Bogotá não aceitará os resultados eleitorais

"Reitero que não vamos reconhecer os resultados dessas eleições", acrescentou.

O Presidente colombiano explicou pormenores do plano venezuelano em curso, como "os procedimentos e os pagamentos para garantir o movimento de eleitores e o voto a favor de Maduro", o que levou o Governo colombiano a ordenar um reforço dos controlos fronteiriços.

Lusa