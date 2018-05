Pelo menos três pessoas sobreviveram à queda de avião em Cuba

Os feridos estão em estado crítico e foram hospitalizados, informou o diário estatal Granma.

O aparelho despenhou-se momentos depois de descolar no aeroporto Internacional José Martí, em Havana, segundo relatou a televisão estatal cubana.

A bordo do aparelho, um Boeing 737, estavam 113 pessoas, entre passageiros e tripulantes, indicou, entretanto, a agência norte-americana Associated Press (AP). As informações iniciais sobre o acidente indicavam que a bordo do avião estavam 104 passageiros.

O avião envolvido no desastre pertence à companhia mexicana Damojh, segundo a diretora de Transporte Aéreo de Cuba, Mercedes Vázquez, citada pela agência estatal Prensa Latina.

A tripulação do aparelho era constituída por estrangeiros, acrescentou a televisão estatal cubana, sem dar mais pormenores.

Em declarações no local do acidente, o Presidente de Cuba, Miguel Diaz-Canel, afirmou que o desastre teria causado um "número elevado" de vítimas.

"Um lamentável acidente aéreo aconteceu. As notícias não são animadoras, parece que há um número elevado de vítimas", disse Diaz-Canel, em declarações a alguns jornalistas presentes no local do acidente.



Lusa