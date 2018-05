Só 1% do maior recife de coral do Japão escapou à morte

O volume total dos corais na lagoa de Sekisei, no sudoeste do Japão, perto da ilha de Okinawa, já diminuiu em 80% desde o final dos anos 80 do século passado, devido ao aumento da temperatura do mar e dos estragos causados por uma estrela do mar que come corais.

Atualmente, apenas 1,4% da lagoa que se estende por 67,89 km2 está de boa saúde, depois de ter passado por períodos de branqueamento em 1998, 2001, 2007 e 2016, revela um relatório recente.

Corais ficam brancos e morrem

O branqueamento dos corais é provocado pelo aquecimento da água do mar, que provoca a expulsão pelos pólipos de coral (os organismos que constroem as estruturas calcárias características dos recifes tropicais) de algas simbióticas, denominadas Zooxanthellae, que lhes dão cor e proporcionam alimento.

Temperaturas demasiado elevadas da água durante períodos prolongados acabam por provocar a morte dos pólipos de coral e a destruição dos recifes.

"Consequências graves para o ecossistema"

"Se os recifes de coral não recuperam, isso implica uma perda de biodiversidade e consequências graves para o ecossistema da região", disse à France Presse uma responsável do Ministério do Ambiente japonês, Chihiro Kondo.

Pela primeira vez desde 2008, o Ministério analisou as imagens de satélite recolhidas em cerca de mil pontos de observação na lagoa de Sekisei e outros dois recifes em redor das ilhotas Ishigaki e Iriomote em Okinawa

A proporção de corais sãos era de 14,6% em 1991. Em 2008 era de 0,8%, referiu a responsável.

Os recifes de coral, que cobrem menos de 0,2 % dos leitos marinhos, acolhem 30% das espécies vegetais e animais marinhas, protegendo-as dos predadores e fornecendo-lhes alimento.

Grande Barreira de Coral da Austrália sofreu um colapso catastrófico

Um terço dos corais de superfície na Grande Barreira de Coral da Austrália morreu devido à subida da temperatura da água do mar, registada há dois anos, revelou em abril um estudo publicado na revista Nature.