Aliança liderada por líder religioso Moqtada Sadr vence legislativas no Iraque

A aliança entre Moqtada Sadr e os comunistas, a Marcha pelas Reformas, assente num programa de Governo anticorrupção, conta com 54 lugares no novo parlamento eleito nas eleições do passado dia 12 de maio.

A coligação Al-Nasr (A Vitória), liderada pelo primeiro-ministro iraquiano, Haidar Al-Abadi, ficou em terceiro lugar, com 37 deputados, depois da aliança da Conquista.

Quase 24,5 milhões de iraquianos foram chamados às urnas para escolher os seus 329 deputados há uma semana, numas eleições em que foi utilizado pela primeira vez o sistema de votação eletrónica e que registaram uma taxa de participação de 44,52%.

Lusa