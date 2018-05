Exército sírio declara Damasco "totalmente segura"

Os militares fiéis a Bashar al-Assad garantem que nesta altura não há quaisquer elementos terroristas, nem na capital nem nos subúrbios.

A intervenção militar intensificou-se há um mês e fez um número indeterminado de mortos, deixando ainda vários bairros em escombros.

Com as zonas agora reconquistadas, o Governo e as Forças Armadas voltam assim a controlar na íntegra toda a região de Damasco. Controlo que tinham perdido em 2011, com o início da guerra.