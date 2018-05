Irão diz que propostas da UE para salvar acordo nuclear são insuficientes

O ministro Zarif, um dos grandes defensores do acordo, considera que o compromisso da União Europeia de se manter no acordo não é compatível com o anúncio da provável retirada do Irão de grandes empresas europeias.

Esta segunda-feira, o chefe da diplomacia dos Estados Unidos ameaçou punir o Irão com as sanções mais severas de sempre, caso Teerão retome o programa nuclear.