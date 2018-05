Presidente palestiniano sofre de pneumonia mas estado de saúde está a melhorar

"Visitei Abbas no hospital hoje à noite. Ele está com uma pneumonia e está a ser tratado com antibióticos", escreveu o deputado árabe israelita Ahmed Tibi na rede social Twitter. Na mesma mensagem, o parlamentar acrescentou que o estado de saúde de Abbas, de 83 anos, está "a melhorar substancialmente".

Inicialmente, o internamento de Abbas no domingo foi atribuído a complicações após uma pequena cirurgia a uma orelha, intervenção realizada na terça-feira passada.

O veterano líder da Organização para a Libertação da Palestina (OLP) e Presidente da Autoridade Nacional Palestiniana sucedeu ao histórico dirigente palestiniano Yasser Arafat na liderança do partido Fatah.Abbas esteve internado num hospital nos Estados Unidos em fevereiro, para "exames médicos" que tiveram "resultados positivos e tranquilizadores".

São recorrentes as especulações sobre a fragilidade da saúde de Abbas, reeleito no princípio de maio presidente do comité executivo da OLP.

Abbas não designou até agora um sucessor e os palestinianos não elegem um Presidente desde 2005, devido à fratura entre a Fatah, que governa a Cisjordânia, e o Hamas, que administra a Faixa de Gaza.

Lusa