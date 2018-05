Atividades suspensas na companhia aérea dona de avião que caiu em Cuba

"A empresa está a ser notificada da suspensão temporária da sua atividade enquanto está a decorrer a investigação", referiu aquela entidade em comunicado.

O documento acrescenta que a Global Air, registada com o nome Damojh Airlines, já tinha sido suspensa temporariamente das suas atividades em 2010, depois de uma aterragem de emergência, bem como em 2013, após uma queixa de um trabalhador.

O avião caiu na sexta-feira, às 12:08 locais (16:08 em Lisboa) numa zona de cultivo situada a cerca de um quilómetro do terminal 1 do Aeroporto Internacional José Martí, de Havana.

A queda do avião provocou 110 mortos, onze dos quais estrangeiros, e três feridos.

Os onze estrangeiros são sete mexicanos (seis elementos da tripulação e um turista), dois argentinos (um casal de turistas) e dois saarauís (residentes em Cuba).

O avião, um Boeing 737 alugado pela Cubana de Aviación à companhia mexicana Global Air, despenhou-se poucos minutos depois de ter levantado voo. A bordo seguiam 113 pessoas e as causas do acidente estão ainda por apurar.

O prognóstico de duas das três sobreviventes do acidente de avião agravou-se, passando para a fase de "desfavorável", disse o responsável do hospital.

As três sobreviventes, mulheres de nacionalidade cubana, "permanecem em estado extremamente crítico, com alto risco de complicações", disse o Carlos Alberto Martinez, diretor do Hospital Calixto Garcia, em Havana.



Lusa