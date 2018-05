Manifestação da função pública em Paris acaba em confrontos

De acordo com a agência France Press, vários manifestantes destruíram montras e paragens de autocarro. A polícia respondeu com canhões de água e gás lacrimogéneo e, na capital francesa, pelo menos 17 pessoas foram detidas.

As manifestações reuniram todas as centrais sindicais e coincidem com um dia de greve da função pública que afetou sobretudo escolas, aeroportos e até o fornecimento de luz.

O Governo francês não nega a intenção de modernizar e adaptar alguns serviços, mas garante que não vai pôr em causa o estatuto dos funcionários públicos.