Queda de avião privado norte-americano nas Honduras faz pelo menos seis feridos

As primeiras informações sobre o incidente davam conta de que a bordo do aparelho estariam até nove pessoas, incluindo dois tripulantes.

Mas dados atualizados por fontes locais fazem apenas referência a seis pessoas, cinco das quais foram transportadas para o Hospital Escola Universitário (estatal) e uma outra levada para o Hospital Militar.

Até ao final da tarde, as autoridades locais tinham identificado as cinco pessoas transportadas para o Hospital Escola Universitário (Alex Mirta, John Powell, Nicolle Swies, Robert Kasanter e Joan Hage).

O incidente aconteceu no fim da pista do Aeroporto Internacional de Toncontín, quando o jato saiu da pista e caiu num vale, ficando partido a meio.

O porta-voz do Hospital Escola Universitário, Miguel Osorio, disse que as cinco pessoas internadas naquela unidade estão fora de perigo e que pessoal da embaixada dos Estados Unidos em Tegucigalpa estava no local para tratar da transferência destes para um centro médico privado.

O 'site' da FlightAware, empresa de dados de aviação e que acompanha todos os aviões, indicou que o voo tinha origem da cidade de Austin, no Estado norte-americano do Texas.

As agências internacionais indicam que a bordo estaria um grupo de empresários norte-americanos.

O gerente do Aeroporto Internacional de Toncontín, Claudio Moncada, indicou que a Direção de Aeronáutica Civil vai realizar uma investigação para determinar as causas do acidente.

Após o incidente, o aeroporto anunciou o cancelamento das operações, mas, segundo as autoridades locais, serão retomadas ainda hoje. Ao mesmo tempo, várias equipas iniciaram os trabalhos de peritagem e outras ações relacionadas com o incidente.

