Rússia anuncia ensaio bem-sucedido de mísseis intercontinentais

O lançamento, com o submarino submerso, ocorreu no Mar Branco, no noroeste da Rússia e foi a primeira vez que a Marinha daquele país procedeu aos disparos nesta classe de navios.

Testado pela primeira vez em 2009, o Iouri Dolgorouki, submarino de 14.720 toneladas, da classe Borei, foi criado especialmente para lançamentos deste tipo de mísseis.

Com um alcance de oito mil quilómetros, o Boulava (SS-NX-30 na classificação da NATO) pode ser dotado de 10 ogivas nucleares.



Lusa