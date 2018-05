Jornalista egípcio condenado a dez anos de prisão

Alexandrani foi preso em novembro de 2015 e acusado de publicar segredos militares e de pertencer ao movimento fundamentalista da Irmandade Muçulmana, disse o advogado Tarek Abdel Aal.

O jornalista foi também acusado de disseminar informações que podiam ser prejudiciais à segurança nacional do Egito, disse Tarek Abdel Aal. O advogado declarou que vai decorrer da sentença.

Ismail Alexandrani encontra-se em prisão preventiva há dois anos e meio, depois de ter sido detido no aeroporto egípcio de Hurghada, nas margens do mar Vermelho, quando regressava de Berlim, onde ministrava cursos sobre a situação no Egito.

Este veredito "ilustra as cruéis represálias do Governo contra jornalistas que abordam questões delicadas", denunciou a diretora da organização não-governamental de defesa dos direitos humanos Human Rights Watch para o Médio Oriente, Sarah Leah Whitson.

Lusa