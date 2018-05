O segredo para "curar" a infelicidade? Não coma sozinho

Comer regularmente sozinho é o fator que mais contribuiu para a infelicidade à parte das doenças mentais. Esta não é a primeira vez que um estudo aponta para esta conclusão. Em 2017, a Universidade de Oxford provou que quanto mais vezes se partilhar o momento da refeição com outra pessoa, mais felizes e satisfeitos nos sentimos com as nossas vidas.

Robin Dunbar, um dos professores que trabalhou neste novo estudo, não encontra explicação para o porquê de isto acontecer. "Simplesmente não sabemos", mas revela que a explicação pode estar no "tipo de coisas que se faz à mesa com outras pessoas (…) são muito boas a ativar o sistema endócrino", responsável pela produção de endorfinas, uma espécie de opioide.

"É um fator de risco quase tão grande como fumar"

A solidão é uma das maiores influências para problemas mentais e físicos, admite o médico Nick Lake, e pode mesmo aumentar a probabilidade do aparecimento de doenças cardíacas ou cancro.

"É um fator de risco quase tão grande como fumar". Uma afirmação demonstrada por um estudo que analisou a sobrevivência de pacientes 12 meses após um ataque cardíaco, sendo que "o número e a qualidade dos amigos" é um dos fatores com mais influência.

Sabe-se ainda que a interação social pode diminuir o risco de depressão. A razão? Segundo o psicólogo Paul Gilbert os estímulos verbais e visuais são extremamente importantes para o sistema nervoso parassimpático, responsável pelo nosso equilíbrio fisiológico.

É caso para dizer que os amigos podem mesmo salvar uma vida.