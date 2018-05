Primeiro verão sem palhinhas de plástico numa ilha grega

As autoridades locais comprometeram-se a não usar estes objetos poluentes, no âmbito de uma campanha de defesa do ambiente da fundação Laskaridis, noticiou hoje a agência de notícias grega ANA.

As palhinhas em plástico, acessórios incontornáveis na maioria das estâncias turísticas, serão substituídas em Sikinos por palhinhas biodegradáveis, que serão fornecidas gratuitamente pela fundação até 2019.

A campanha entrará em vigor em junho, anunciou o presidente da câmara, Vassilios Marakis. O autarca afirmou-se otimista relativamente à autodisciplina das empresas envolvidas, cerca de 20, especialmente pelo tamanho da ilha, com cerca de 300 habitantes.

Segundo a fundação Laskaridis, as palhinhas em plástico ocupam o 11.º lugar entre os detritos plásticos poluentes no mar grego.

"É uma pequena mudança, mas tem efeito imediato", disse à agência ANA Angélique Ksomopoulo, diretora da fundação, que pretende estender a medida a outras ilhas do arquipélago grego das Cyclades.

A luta contra as palhinhas em plástico foi também declarada em abril pelo governo britânico, que anunciou a intenção de banir objetos de higiene como os cotonetes em plástico até ao final do ano.

Lusa