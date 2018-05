Encontrado galeão espanhol que pode conter tesouro de 15 mil milhões de euros

O navio naufragado foi encontrado ao largo da costa de Cartagena, na Colômbia, em 2015, mas a sua localização está a ser mantida em segredo. Três anos depois da sua descoberta, os investigadores revelam que a embarcação transportava ouro, prata e esmeraldas, que podem estar agora a 600 metros de profundidade.

O San José afundou-se em 1708 depois de uma batalha no mar das Caraíbas frente a navios britânicos. Com 310 anos, o que resta do galeão foi identificado pelo robô Remus 6000, um drone submarino também utilizado nas operações de busca pelo avião da Air France que se despenhou em 2009.

"(...) Era a única pessoa no mundo que sabia o que tínhamos encontrado"

Sobre o momento da descoberta, a equipa explica que o que revelou a identidade do navio foram os canhões esculpidos com golfinhos. "Sentei-me durante 10 minutos a sorrir", admite Jeff Kaeli, um dos engenheiros presentes na expedição, "naquele momento era a única pessoa no mundo que sabia o que tínhamos encontrado".

Um tesouro valioso que poderá originar conflitos entre a Colômbia e Espanha. Em causa está a propriedade sobre a embarcação naufragada, reivindicada por ambos. Até lá, este pedaço de história continua no fundo do mar com alguns segredos por revelar.