Colombianos vão domingo às urnas para eleger Presidente da República

Nesta eleição, vai pesar fortemente o acordo de paz assinado com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC), grupo guerrilheiro de esquerda ativo cerca de 50 anos no país, e cujo futuro dependerá em grande parte do novo chefe de Estado.

O acordo, que atravessa uma crise, é um compromisso do Estado colombiano mas a sua execução dependerá, em parte, da vontade do próximo Presidente de levar adiante o pacto que levou cerca de 7.000 guerrilheiros a abandonarem as armas.

Os colombianos estão divididos entre aqueles que acreditam que o acordo precisa mudar porque é muito generoso com as FARC, agora convertida em partido político, e aqueles que o defendem pela paz que garante.

A dúvida sobre o futuro da paz é real para a coligação de direita liderada por Iván Duque, candidato do Centro Democrático e que lidera todas as sondagens de intenção de voto.

Duque tem o apoio dos ex-Presidentes Álvaro Uribe (2002-2010) e Andrés Pastrana (1998-2002), principais opositores ao acordo com as FARC e que já mostraram a sua força no plebiscito de 02 de outubro de 2016, em que lideraram o triunfo do "não" ao pacto com a ex-guerrilha.

O acordo com as FARC só foi aprovado, posteriormente com reformulações, pelo Congresso colombiano em dezembro de 2016.

Numa entrevista à agência de notícias espanhola EFE, Duque garantiu que não quer "rasgar" o legado do atual Presidente Juan Manuel Santos, o que inclui o acordo de paz, mas alcançar um país de "consensos", mostrando a vontade de corrigir apenas "algumas de suas políticas económicas e sociais".

O defensor mais ferrenho do acordo é o candidato do Partido Liberal, Humberto de la Calle, que negociou com as FARC e que, em entrevista à agência EFE disse que a paz está "em risco" com uma vitória Duque ou também de Germán Vargas Lleras, de direita, do movimento 'Melhor Vargas Lleras'.

Junto com o liberal, outro candidato que aposta na paz no período de 2018 a 2022 é o esquerdista Gustavo Petro, do movimento Colômbia Humana e ex-autarca de Bogotá.

Petro, ex-membro do movimento guerrilheiro 19 de abril (M-19) foi desmobilizado graças a um acordo em 1991, afirmou que a paz é mais do que desarmar as FARC.

Tanto que seu programa tem o título "rumo a uma era de paz", para o qual considera necessário melhorar serviços como educação, saúde ou a relação com a natureza, entre outros.

Petro ocupa o segundo lugar em todas as pesquisas com um intervalo variável de apoio, mas com um cenário difícil numa possível segunda volta devido à polarização gerada por suas declarações.

Os outros dois candidatos, o ex-vice-presidente Vargas Lleras e o ex-autarca de Medellín, Sergio Fajardo, manifestaram o seu apoio ao acordo de paz, o segundo com mais clareza, em parte porque é apoiado pelos verdes e pelo esquerdista Pólo Democrático Alternativa (PDA).

No próximo domingo, essas cinco visões serão testadas nas urnas e se, como indicam as pesquisas de intenção de voto, Duque e Petro passarem para a segunda volta, a paz poderá tornar-se uma questão decisiva na eleição do próximo Presidente da Colômbia.

