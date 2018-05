Explosão em restaurante no Canadá causa pelo menos 15 feridos, 3 graves

A explosão no restaurante Bombay Bhel terá acontecido pelas 22h30 (3h30 em Lisboa).

Os três feridos graves foram transportados para centros de traumatologia, de acordo com as autoridades.

"Um vídro foi partido. Houve uma festa de aniversário de uma criança. Estava tudo destruído e muito sangue no chão. Estavam muitas pessoas a gritar". disse à Time, Rafael Conceição, uma testemunha.

Uma imagem das câmaras de segurança distribuída pela polícia, através da rede social Twitter, mostrava os dois sujeitos encapuzados e com o rosto tapado a entrarem no restaurante com um objeto na mão.

De acordo com a CBC, a polícia não sabe quantas pessoas estavam dentro do estabelecimento no momento da explosão. Um produtor de vídeo desse órgão de comunicação, Tony Smith, publicou várias imagens no Twitter que descrevem o ambiente no local da explosão.

O motivo do ataque ainda não é conhecido.