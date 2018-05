Trump diz que cimeira com Kim Jong-un pode realizar-se a 12 de junho

"Vamos ver o que vai acontecer. Estamos em conversações com eles", Donald Trump disse aos jornalistas, citado pela agência Reuters. "Pode até ser no dia 12... Gostávamos que fosse."

Antes das declarações, numa mensagem publicada na sua página na rede social Twitter, o Presidente dos Estados Unidos saudou a declaração "calorosa e produtiva" da Coreia do Norte em resposta à decisão de cancelar a cimeira em Singapura e expressou o desejo de que leve a uma "duradoura prosperidade e paz".

"Muito boas notícias ter recebido o caloroso e produtivo comunicado da Coreia do Norte. Vamos ver até onde nos leva, esperemos que a uma larga e duradoura prosperidade e paz. Só o tempo (e o talento) dirá!", escreveu Trump, na sua página na rede social Twitter.

O Presidente norte-americano reagia à resposta da Coreia do Norte à decisão de Trump, anunciada na quinta-feira, de cancelar a histórica cimeira que tinha previsto ter com Kim Jong-un.

Num comunicado divulgado pela agência estatal KCNA e assinado pelo vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, Kim Kye-gwan, o regime norte-coreano frisou que mantém a porta aberta a retomar o diálogo com os Estados Unidos "em qualquer momento".

"O nosso compromisso de fazer tudo o que podemos para a paz e a estabilidade do mundo e da península da Coreia do Norte mantém-se sem mudanças. Estamos abertos a oferecer tempo e uma oportunidade aos Estados Unidos", assinala o comunicado.

Kim Kye-gwan expressou a disposição de Pyongyang para se sentar "face a face" com os Estados Unidos e "resolver assuntos em qualquer momento e de qualquer maneira".

O Presidente dos Estados Unidos decidiu cancelar a cimeira devido aos últimos comentários "hostis" da Coreia do Norte contra a Administração norte-americana, que incluíram um comunicado com insultos ao vice-presidente Mike Pence e com a ameaça de "confrontação nuclear" caso não houvesse encontro.

Com Lusa