Denúncias de abuso sexual em universidade na Califórnia levam a renúncia do presidente

A universidade é acusada de ignorar múltiplas queixas de mulheres jovens que datam do início dos anos 90.

"O presidente (C. L. Max) Nikias e o Comité Executivo do Conselho de Administração [Notes:CA] concordaram em iniciar uma transição gradual e a seleção de um novo presidente", escreveu sexta-feira numa carta aos alunos o presidente do CA, Rick Caruso, citada pela AFP.

O CA da universidade começou por apoiar o presidente mas, a pressão dos últimos dias, e a tomada de posição dos professores que exigiam a sua saída, fizeram com que Nikias aceitasse deixar o cargo que ocupava desde 2010.

O médico George Tyndall, de 71 anos, negou as acusações de comportamento abusivo numa entrevista ao Los Angeles Times, que revelou o caso.

Clifford Johnson, professor de astronomia e física da USC, disse estar "em êxtase" com a partida anunciada de Nikias.

Após uma mobilização "extraordinária" de professores que se juntaram ao protesto de estudantes e pais, "temos a grande mudança que foi necessária para reconstruir o tecido moral da administração de nossa universidade", disse.

Lusa