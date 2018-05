Advogado de Trump ataca inquérito sobre apoio russo nas eleições

O inquérito, cuja finalidade é determinar a existência de uma coligação entre a Rússia e a equipa de campanha eleitoral de Trump para as eleições de 2016, "nunca deveria ter começado, porque não existe nenhuma prova", disse o advogado à estação de televisão CNN.

O advogado considera que a investigação deixou de ser legítima a partir do momento em que James Comey, diretor do FBI, despedido do cargo por Trump, divulgou informação ilegalmente.

O Presidente Trump tem vindo a público também a declarar que este inquérito é "a maior caça às bruxas da História americana".

No entanto, o chefe de Estado está disposto a prestar declarações, em certas condições, "desde que o inquérito não esteja a ser forjado".

Parte do inquérito em curso está a tentar apurar se o despedimento de James Comey se tratou de uma obstrução à justiça por parte do Presidente.

"Não vamos fazer sentar o presidente a depor se se tratar de uma armadilha para provocar perjúrio", disse o advogado, sustentando que Trump "está inocente".

