Despiste em Mértola faz um morto e um ferido grave

O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja explicou à agência Lusa que as duas vítimas do acidente, cujo alerta foi dado aos bombeiros cerca das 14:50, são de nacionalidade georgiana.

Contactado pela Lusa, o Comando Territorial de Beja da GNR precisou que a vítima mortal era "o passageiro" da viatura ligeira que se despistou, "um homem de nacionalidade georgiana, de 24 anos".

Quanto ao ferido grave, "um homem, também georgiano, de 36 anos", era "o condutor do veículo", acrescentou a GNR.

O sinistro aconteceu por volta do quilómetro 57 da Estrada Nacional 265, junto do cruzamento de Sapos, no concelho alentejano de Mértola, assinalou o CDOS.

O homem que sofreu ferimentos graves foi transportado, num helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), para o Hospital de Faro, no Algarve, enquanto a vítima mortal foi levada pelos bombeiros para os serviços de Medicina Legal do Hospital de Beja, revelaram as autoridades.

Para o local do despiste, foram mobilizados 15 operacionais, apoiados por seis viaturas, de bombeiros, GNR e INEM, assim como um helicóptero.

As causas do acidente vão ser averiguadas pelo Núcleo de Investigação de Crimes de Acidentes de Viação (NICAV) da GNR.



Lusa