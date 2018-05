Governo do México envolvido em escândalo de espionagem

Depois de uma audiência em 21 de maio, "o juiz determinou anular a recusa da PGR, exigindo-lhe que admitisse as provas oferecidas pelas vítimas por as considerar importantes para o desenvolvimento da investigação", realçaram, em comunicado conjunto, organizações como Artigo 19 e o Centro Prodh.

Há cerca de um ano, o The New York Times informou que várias personalidades foram espiadas através de um programa informático denominado 'Pegasus', que era vendido exclusivamente a governos.

Depois de ter sido revelado este caso de alegada espionagem, ativistas e políticos da oposição foram engrossando a lista de denunciantes, enquanto o governo mexicano assegurava que não há provas da responsabilidade das instâncias governamentais em qualquer delito.

As organizações que apresentaram a queixa destacaram que, das 70 provas disponibilizadas pelas alegadas vítimas, "a PGR aceitou nove e negou expressamente 49".

A partir da decisão judicial, a PGR deve pedir informações a diversas instâncias governamentais e tratar informação relacionada com a contratação do sistema.

As organizações denunciaram "a falta de capacidade e vontade da PGR para se investigar a si própria" e recordaram que já exigiram a incorporação de um grupo de peritos independentes que deem assistência técnica internacional e garantam a independência das investigações.

"Até à data, isto não aconteceu", apontaram, acrescentando que "em um Estado democrático, a vigilância não deve ser usada arbitrariamente e muito menos contra jornalistas, ativistas e pessoas defensoras dos direitos humanos".

Os afetados pela alegada espionagem receberam várias mensagens nos telemóveis com ligações que, quando abertas, descarregavam para os aparelhos programas maliciosos, que permitia ao agressor ter acesso ao conteúdo, à câmara e ao microfone do telemóvel.

Entre as vítimas estão o diretor do Centro Prodh, Mario Patrón, o candidato presidencial Ricardo Anaya, que na ocasião era o presidente do Partido da Ação Nacional, e a jornalista Carmen Aristegui.



Lusa