PM indigitado de Itália convocará eleições se não tiver apoio parlamentar até agosto 

"Vou apresentar no Parlamento um programa que, se obtiver um voto de confiança, incluirá a votação do orçamento para 2019. Depois disso, o Parlamento será dissolvido e serão marcadas eleições no início de 2019", mas sem a confiança do parlamento, as eleições serão convocados logo após agosto", disse Cottarelli após um encontro com o Presidente, Sergio Mattarella.



O Presidente italiano convidou o enconomista e antigo responsável do Fundo Monetário Internacional a formar um Governo de transição depois de chumbar a proposta de governo do Movimento Cinco Estrelas e da Liga, vetando a escolha do ministro da Economia.



Nas suas primeiras declarações após a indigitação, Cottarelli disse que iria liderar um governo politicamente "neutro" que iria conduzir Itália a novas eleições.



Tanto o Movimento Cinco Estrelas como a Liga indicaram que iriam privar o governo de Cottarelli de apoio parlamentar, dando a entender que este será um governo provisório.



Cottarelli afirmou que, neste caso, a principal tarefa do Governo será "gerir a administração do governo normalmente e acompanhar o país até às eleições após o mês de agosto".

