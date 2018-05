Talibãs estão a negociar em segredo cessar-fogo com responsáveis afegãos

"Há muita atividade diplomática e diálogo, que está a ocorrer nos bastidores, e isto a vários níveis", declarou o militar, durante uma teleconferência com jornalistas no Pentágono. Este responsável militar, para quem as negociações têm um "enorme potencial", absteve-se de nomear as pessoas envolvidas no diálogo, mas indicou que responsáveis dos talibãs "de níveo intermédio e alto nível" participam, juntamente com responsáveis afegãos.

O presidente afegão, Ashraf Ghani, propôs no final de fevereiro negociações de paz aos talibãs, em que estes poderiam tornar-se um partido político, se aceitassem o cessar-fogo e a constituição de 2004.

Os talibãs não responderam oficialmente, mas desde então multiplicaram os atentados, designadamente em Cabul, que voltou a ser o local mais perigoso do país para os civis, o que não era desde 2007.

Nicholson reconheceu que, em termos de violência, "há ainda muito a fazer" num país onde coexistem 21 organizações consideradas como terroristas, casos do grupo Daesh e da Al-Qaida.

"Graças aos soberbos esforços das nossas forças antiterroristas, pudemos manter a pressão sobre eles", disse, reconhecendo que "ainda é cedo para aliviar a pressão".

O general Nicholson, que tinha sido nomeado em março de 2016 para a chefia das forças da NATO na Afeganistão por um período de dois anos, deve ser substituído em breve pelo general Scott Miller, de 57 anos, especialista em missões perigosas e ultrassecretas.

Revelada na semana passada pelo Wall Street Journal, a nomeação do general Miller, que ainda tem de ser confirmada pelo Congresso, foi confirmada na terça-feira à noite pelo Pentágono.

Cerca de 14 mil soldados norte-americanos ainda se encontram no Afeganistão, onde representam, o maior contingente das forças da NATO encarregadas de formar e apoiar o exército afegão.

Mas alguns também fazem operações antiterroristas, que visam em particular o grupo Daesh.

Lusa